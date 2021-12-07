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7-0 sonrası Fenerbahçeli yöneticiden soyunma odasında olay sözler! Galatasaraylılar çıldırdı

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Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı 7-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından soyunma odasında Fenerbahçeli futbolculara söyledikleriyle gündeme oturdu. Bilecik yaptığı konuşmada, "Acımasız davrandık. Müthiş bir oyun oldu. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımları tarihte ilk kez kadına yönelik şiddete farkındalık oluşturmak için karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 7-0 kazanan sarı-lacivertlilerde yönetici Erol Bilecik, soyunma odasında yaptığı konuşmayla gündeme oturdu.

"7 ARALIK'TA 7 TANE ATTINIZ"

Erol Bilecik karşılaşmanın ardından soyunma odasında yaptığı konuşmada, "Acımasız davrandık. Müthiş bir oyun oldu. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız." ifadelerini kullandı.

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