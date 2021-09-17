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65 yaş üstü bireyler, Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nde haftada iki gün spor yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
65 yaş üstü bireyler, Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nde haftada iki gün spor yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nin üyeleri güne spor ile başlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nin üyeleri güne spor ile başlıyor. Yaşlı bireyler, haftada iki gün 9.30-11.30 saatleri arasında spor yaparak hem bedensel, hem de ruhsal olarak dinleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hizmet verilen Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nde sabah sporu aktivitesi başladı. Atatürk Kültür Merkezi otoparkının yanında yer alan Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nde 65 yaş üstü bireylere kendilerini daha iyi hissedebilecekleri bir ortam sunuluyor. 600'ün üzerinde üyesi bulunan merkezde, yaşlılara hem bedensel hem de ruhsal destek sağlanıyor.

Pazartesi, perşembe günleri yapılan spor aktivitesinde temel gevşeme ve denge egzersizleri yapılıyor. Merkezde ayrıca İngilizce, Almanca, temel oyunculuk, müzik, ahşap boyama, resim gibi kursların yanında zihinsel beceri aktiviteleri gerentolojik danışmanlık, fizyoterapi sağlık hizmetleri veriliyor. Merkezdeki aktiviteler, pandemi kurallarına uygun, sosyal mesafeye uyularak gerçekleştiriliyor. - ANTALYA

65 yaş üstü bireyler, Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nde haftada iki gün spor yapıyor

65 yaş üstü bireyler, Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nde haftada iki gün spor yapıyor

65 yaş üstü bireyler, Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nde haftada iki gün spor yapıyor

65 yaş üstü bireyler, Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nde haftada iki gün spor yapıyor

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Haber: 65 yaş üstü bireyler, Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nde haftada iki gün spor yapıyor - Haberler Spor
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