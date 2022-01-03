65 yaş aylığı her ay mı ödeniyor? Yaşlılık aidatı yılda kaç kere ödenir, nereden alınır? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.2022 yılına girilmesiyle birlikte yeni senede geçerli olacak maaş zamları ve fiyat artışları da netleşmeye başladı. Ekonomik olarak gelir kapısı bulunmayan ileri yaş vatandaşlara ilçe kaymakamlıkları tarafından ödenen yaşlılık aylığının yeni senede ne kadar artacağı merak konusu oldu. Yaşlılık aylığı nedir? 2022 Yaşlılık aylığı ne kadar olacak?

YAŞLILIK AYLIĞI NEDİR?

2022 Sayılı kanuna göre Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar veya 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (4.387) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanıyor.

65 YAŞ AYLIĞI HER AY MI ÖDENİYOR?

Yaşlılık aylığının ilk ödemesi herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesi tarafından, sonraki ödemeleri ise PTT şubeleri aracılığıyla yapılır. Tamamen sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödeniyor.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın aralık ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti.

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