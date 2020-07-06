HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi

İlk aylık enflasyon rakamları belli olunca memur ve emekli maaşlarına gelen zam oranları da belirlendi. Memur maaş katsayısının da hesaplanmasıyla beraber 65 yaş maaşı da 672 TL'den 711 TL'ye yükselmiş olacak. Öte yandan engelli aylığına ve evde bakım parasına da bu ay itibarıyla zam gelecek.

06.07.2020 09:10 | Son Güncelleme: 06.07.2020 09:21

Geçtiğimiz hafta 2020 yılının ilk 6 aylık enflasyonu belli olunca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile görevdeki memurların zam oranı ortaya çıktı. Görevdeki memurlar ve memur emeklileri ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri de temmuz ayında zamlı maaşlarını alacaklar. İlk altı aylık enflasyon oranı emekliler dışında bir kesimi daha ilgilendiriyor. 65 yaş, engelli aylığı ve evde bakım parası alanlar için de temmuz ayı maaşların zamlanma ayı.

Görevdeki memurlar ve memur emeklilerinin maaş zamları toplu sözleşme görüşmelerinde belirleniyor. 2020 yılı için ilk 6 ay yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 oranında zam uygulanması hüküm altına alınmıştı. Bunun yanında enflasyonun yüzde 4'ün üzerinde olması halinde yüzde 4'ü aşan kısım da zam oranına eklenecekti. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 5.75 olarak gerçekleşmesi sonrası memurlar yüzde 4, toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenen zamma ilave olarak yüzde 1.75 enflasyon farkı da alacaklar. Bu şekilde memur ve memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 5.75 olarak gerçekleşecek.

KİM ALACAK?

Milliyet'teki habere göre; İlk 6 aylık enflasyonun belli olması sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de zam oranı belli olmuş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz maaşlarını yüzde 5.75 zamlı alacaklar. Bunun yanında SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alanlarla birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlarında maaşları zamlı olarak ödenecek.

İlk 6 aylık enflasyon oranı emekliler dışında 65 yaş aylığı alanların da maaşlarının artışında etkili. 65 yaş aylığı memur maaş katsayısına endeksli. Memur maaş katsayısı da temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon oranında güncellenecek. Maliye Bakanlığı tarafından memur maaş katsayısının ikinci 6 ay için güncellenmiş rakamı henüz yayımlanmadı. Bu nedenle 65 yaş aylığındaki net rakamı şu an için yazmak mümkün değil. Ancak memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 65 yaş aylığı yaklaşık 711 TL olacak. Bu şekilde 65 yaş aylığı 672 TL'den 711 TL'ye yükselmiş olacak.

65 YAŞ AYLIĞI NASIL ALINIR?

65 yaş aylığı alınabilmesi için 3 şart var. Birinci şart kişinin 65 yaşın üzerinde olması. Ayrıca hiçbir sosyal güvencesinin bulunmaması ve eşi ile birlikte toplam geliri üzerinden hesaplanan kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az olması da şarttır. Bu kapsamda 65 yaşın üzerinde olan, hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve eşi ile birlikte toplam geliri üzerinden hesaplanan kişi başına düşen geliri 2020 yılı itibarıyla 701.32 TL'den düşük olan kişiler 65 yaş aylığı alabiliyorlar. 2020 yılının ilk 6 ayında 65 yaş aylığı 672.81 TL olarak ödendi. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 5.75 olarak gerçekleşmesi sonrası memur maaş katsayısı da güncellenecek ve 65 yaş aylığının tutarı artacak.

ENGELLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

Sağlık kurulu raporuyla en az yüzde 40 engelli olduğu tespit edilen kişiler engelli aylığı alabiliyorlar. Engellilik oranına göre engelli aylığının miktarı değişiyor. Sigortalı olarak çalışan veya SGK'dan gelir veya aylık alan engelliler aylık alamazlar. Nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olan engelliler de aylık alamıyorlar. Çalışmayan ve SGK'dan gelir veya aylık almayan engellilerin engelli aylığı alması mümkündür.

GELİR SINIRI VAR

Engelli aylığı alabilmek için çalışmamak dışında bir de gelir sınırı var. Engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Bu sınır 2020 yılı için 701.32 TL. 2020 yılında engelli aylığı almak için başvuracak kişiler, diğer şartları sağlıyorlarsa ve yaşadıkları hane içindeki kişi başına düşen gelir 701.32 TL'nin altındaysa, engelli aylığı alabiliyorlar.

2020 yılı için belirtilen diğer şartları sağlayan ve yüzde 40 ila yüzde 69 engellilik oranı bulunan engellilere aylık 537.08 TL, yüzde 70 ve üstü engellilik oranı bulunan ve başkasının bakımına muhtaç engellilere ise aylık 805.62 TL aylık bağlanıyor. Bu rakam da memur maaş katsayısına endeksli olduğu için temmuz ayında artış gösterecek.

EVDE BAKIM PARASI ŞARTLARI NELER?

Engellilerin gündelik hayatlarını sürdürebilmeleri için başkasının bakımına muhtaç olmaları söz konusu. Engellilerin gündelik bakım hizmetlerinin genellikle kendi evlerinde ve bir akrabaları tarafından gerçekleştirildiği görülüyor. Bakım hizmetini gerçekleştiren kişiye evde bakım parası ödenebiliyor. Ancak bunun için bazı şartlar söz konusu.

Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart, engellinin en az yüzde 50 oranında engeli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesidir. Bununla birlikte, engellinin sağlık kurulu raporunda "ağır engelli" ibaresinin yer alması şarttır. Yüzde 50'den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası alınamaz.

Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin sağlık kurulu raporunda bakıma muhtaç olduğunun da belirtilmesi gerekmektedir.

ZAMLI ÖDENECEK

Evde bakım parası 2020 yılının ilk 6 ayında 1460.61 TL olarak ödendi. Memur maaş katsayısının artması sonrası evde bakım parasının da miktarı artacak. Evde bakım parası, 65 yaş aylığı ve engelli aylığındaki artışların net tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak genelge ile netleşecek. Bu sayede 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası alan kişilerin ellerine geçen rakamlar bir nebze olsun artacak.

65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi

Manşet

Haberler

Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı Ekonomi
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın Ekonomi
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti Ekonomi
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü Ekonomi
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti Ekonomi
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı Ekonomi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?' sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?" sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça 'Allah' yazısı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu
Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Esra Erdoğan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Düğün Sakarya Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 09:21:38. #1.14#
title