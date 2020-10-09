62 yıldır aynı teknikle sandalye üretiyorlar
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62 yıldır aynı teknikle sandalye üretiyorlar

09.10.2020 08:22 | Son Güncelleme: 09.10.2020 09:45
62 yıldır aynı teknikle sandalye üretiyorlar

BOLU'da, bir marangozhanede 1958 yılından beri geleneksek usulle tonet sandalye yapılıyor.

BOLU'da, bir marangozhanede 1958 yılından beri geleneksek usulle tonet sandalye yapılıyor. Üretilen ahşap sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılabiliyor. Özel yapım sandalyeler yüksek fiyatlarla alıcı buluyor, ayrıca tarihi dizilerde de dekor olarak kullanılıyor.

Yukarı Soku Mahallesi'nde bulunan bir marangozhanede, 18'inci yüzyılda Avusturyalı marangoz Michael Thonet'in geliştirdiği teknik ile 62 yıldır tonet sandalye üretiliyor. Buharla yumuşatarak ahşaba bükme ve şekil verme işleminin yapıldığı sandalyeler, sağlamlığı ile dikkat çekiyor. Kayın ağacından üretilen sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılabiliyor. Tesiste ilk açıldığı yıl olan 1958 yılına ait bir tonet sandalye de hala sapasağlam duruyor. Nadir olarak kullanılan teknikle yapılan sandalyelerin tanesi bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Sandalyeler ayrıca tarihi dizilerde de dekor olarak kullanılıyor. 27 yıldır tonet sandalye üretim tesisinde usta olarak çalışan 2 çocuk babası Yusuf Ayvaz (51) "Malzemede kayın ağacı kullanıyorum. Onun için sağlam oluyor. Önce kereste halinde alıyoruz biz bu malzemeyi. Bunu ebatlara göre kesiyoruz. Kestikten sonra temizliği ve zımparasını yapıyoruz. Sonra malzemeyi büküyoruz. Zımparalayıp montajlıyoruz. Bunlar sağlam, ancak yağmur görmemesi gerekiyor. Yağmur görmediği sürece sorun yok. Malzemeyi kestikten bir gün sonra fırına koyuyoruz. Bir gün boyunca buhar fırınında kalıyor. Buharlandıktan sonra yumuşuyor ve bükmesini yapıyoruz. Yumuşamadan bükemeyiz zaten. Burası 62 yıldır hizmet veriyor. Türkiye'de benzeri çok az sayıda var. Yok olmak üzere olan bir şey aynı zamanda" dedi.

62 yıldır aynı teknikle sandalye üretiyorlar
62 yıldır aynı teknikle sandalye üretiyorlar
62 yıldır aynı teknikle sandalye üretiyorlar
62 yıldır aynı teknikle sandalye üretiyorlar
62 yıldır aynı teknikle sandalye üretiyorlar
62 yıldır aynı teknikle sandalye üretiyorlar
62 yıldır aynı teknikle sandalye üretiyorlar
62 yıldır aynı teknikle sandalye üretiyorlar
62 yıldır aynı teknikle sandalye üretiyorlar
62 yıldır aynı teknikle sandalye üretiyorlar
62 yıldır aynı teknikle sandalye üretiyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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