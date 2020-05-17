61 yaşındaki kadın cam silerken 4. kattan aşağıya düştü
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61 yaşındaki kadın cam silerken 4. kattan aşağıya düştü

61 yaşındaki kadın cam silerken 4. kattan aşağıya düştü Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı Adıyaman'da, 5 katlı bir binanın 4.katında ikamet eden kadın, cam sildiği esnada dengesini kaybederek aşağı düşmesi sonucu ağır yaralandı.

61 yaşındaki kadın cam silerken 4. kattan aşağıya düştü
17.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:16

61 yaşındaki kadın cam silerken 4. kattan aşağıya düştü

Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 5 katlı bir binanın 4.katında ikamet eden kadın, cam sildiği esnada dengesini kaybederek aşağı düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sıratut Mahallesi Fatih İlkokulu karşı sokağında ikamet eden Fatma K. (61), ikamet ettiği evinin penceresini sildiği esnada dengesini kaybederek, 4. kattan aşağıya düştü. Vatandaşlar tarafından fark edilen olay 112 acil sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonrasında Fatma K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fatma K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

61 yaşındaki kadın cam silerken 4. kattan aşağıya düştü

Kaynak: İHA

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