6. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası: Arkas Spor: 3 İnegöl Belediyespor: 0
6. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası ikinci gün ilk maçında Arkas Spor, İnegöl Belediyespor'u 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.
25.08.2020 16:02 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:05
6. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası ikinci gün ilk maçında Arkas Spor, İnegöl Belediyespor'u 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.
İzmir Alsancak Voleybol Salonu'nda gerçekleşen 6. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ikinci gün ilk maçında Arkas Spor, İnegöl Belediyespor'u 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Karşılaşmanın setleri 25-21, 25-17, 25-18 sonuçlandı.
Yarın saat 13.00'de oynanacak Afyon Belediye Yüntaş - İnegöl Belediyespor ve saat 16.00'daki Arkas Spor - Altekma maçlarıyla turnuva son bulacak. - İZMİR
Kaynak: İHA