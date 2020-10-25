6 maçta 6 gol atan Alanyasporlu Davidson, Süper Lig gol krallığında zirveye oturdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

6 maçta 6 gol atan Alanyasporlu Davidson, Süper Lig gol krallığında zirveye oturdu

25.10.2020 18:50 | Son Güncelleme: 25.10.2020 18:56
6 maçta 6 gol atan Alanyasporlu Davidson, Süper Lig gol krallığında zirveye oturdu

Cisse, Fernandes, Djalma, N'Sakala, Welinton gibi yıldızlarını tek tek kaybeden ve düşüşe geçmesi beklenen Alanyaspor sezona damga vurmaya devam ediyor. En çok dikkat çeken isim ise Davidson oldu. Falcao, Samatta, Aboubakar gibi forvetlerin bulunduğu Süper Lig'de 6 gole ulaşan başarılı golcü, krallıkta zirveye oturdu.

Süper Lig'de 6 hafta sonunda 16 puanla lider durumda bulunan Alanyaspor dört sene önce geldiği Süper Lig'de sürekli üzerine koymaya devam ederken bir isim dikkat çekiyor; Davidson!.

Ligin en çok gol atıp, en az yiyen takımı olan Güney ekibi, bu sezon sadece Davidson'un bonservisi için para harcayarak, Vitoria Guimares'e 1 milyon euro ödemişti. Kalitesini gösteren Davidson 6 maçta 6 kez ağları sarsarak çarpıcı bir performansa imza attı ve gol krallığında zirveyi aldı.

EN BÜYÜK ÇIKIŞI GUIMARES'TE YAPTI

29 yaşındaki Brezilyalı Davidson da Luz Pereira, kariyerinde en büyük çıkışı Vitoria Guimares formasıyla 83 maçta 20 gol, 20 asistle yaparken, Alanyaspor, Cisse, Fernandes, Love, N'Sakala, Welinton, Bakasetas, Caulker, Bareiro, Babacar gibi yıldızların ardından Davidson'u da Süper Lig'e sunmuş oldu.

(Sporx)

İlgili Haberler

Suarez'in oynadığı takımlar, son 2 maçta Bayern Münih'ten 12 gol yedi
Suarez'in oynadığı takımlar, son 2 maçta Bayern Münih'ten 12 gol yedi
3 gol atan Yusuf Yazıcı'ya hocasından övgü dolu sözler: Ona güvenebileceğimi gösterdi
3 gol atan Yusuf Yazıcı'ya hocasından övgü dolu sözler: Ona güvenebileceğimi gösterdi
Barcelona'lı Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 16 sezon üst üste gol atan ilk futbolcu oldu
Barcelona'lı Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 16 sezon üst üste gol atan ilk futbolcu oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Halil Sezai Birkan Sokullu Aras Bulut İynemli
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Yücel İldiz İsmail Kartal Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Çocuk Ankara Esenyurt Vatandaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 6 maçta 6 gol atan Alanyasporlu Davidson, Süper Lig gol krallığında zirveye oturdu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 18:56:12. #1.14#
title