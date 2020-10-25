6 maçta 6 gol atan Alanyasporlu Davidson, Süper Lig gol krallığında zirveye oturdu

Cisse, Fernandes, Djalma, N'Sakala, Welinton gibi yıldızlarını tek tek kaybeden ve düşüşe geçmesi beklenen Alanyaspor sezona damga vurmaya devam ediyor. En çok dikkat çeken isim ise Davidson oldu. Falcao, Samatta, Aboubakar gibi forvetlerin bulunduğu Süper Lig'de 6 gole ulaşan başarılı golcü, krallıkta zirveye oturdu.

Süper Lig'de 6 hafta sonunda 16 puanla lider durumda bulunan Alanyaspor dört sene önce geldiği Süper Lig'de sürekli üzerine koymaya devam ederken bir isim dikkat çekiyor; Davidson!.

Ligin en çok gol atıp, en az yiyen takımı olan Güney ekibi, bu sezon sadece Davidson'un bonservisi için para harcayarak, Vitoria Guimares'e 1 milyon euro ödemişti. Kalitesini gösteren Davidson 6 maçta 6 kez ağları sarsarak çarpıcı bir performansa imza attı ve gol krallığında zirveyi aldı.

EN BÜYÜK ÇIKIŞI GUIMARES'TE YAPTI

29 yaşındaki Brezilyalı Davidson da Luz Pereira, kariyerinde en büyük çıkışı Vitoria Guimares formasıyla 83 maçta 20 gol, 20 asistle yaparken, Alanyaspor, Cisse, Fernandes, Love, N'Sakala, Welinton, Bakasetas, Caulker, Bareiro, Babacar gibi yıldızların ardından Davidson'u da Süper Lig'e sunmuş oldu.

(Sporx)