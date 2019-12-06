06.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:43

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük manyezit üretim şirketi Kümaş Manyezit'in Kütahya, Beşçam'da bulunan manyezit ocaklarını ziyaret etti.



Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker Kütahya'da bulunan, Kümaş Manyezit bünyesindeki manyezit ocaklarını ziyaret etti. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen gezide, Murat Ülker ve beraberindeki heyete Franklin Templeton Yatırım CEO'su Erman Kalkandelen de eşlik etti. 11 Kasım'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı ağaçlandırma çalışmalarını da yerinde inceleyen heyet, maden sahalarını ve fabrikayı da ziyaret etti.



Murat Ülker, maden sahasında yaptığı incelemelerde 2019 yılı için başarılı ve verimli bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederken, tüm çalışanlara teşekkürlerini iletti. Kümaş Genel Müdürü Levent Sipahi'nin de katıldığı fabrika gezisinde, yeni fused manyezit, harç tesisleri ve refrakter tuğla fabrikasındaki imalat süreci de incelendi. Fabrikada başta demir-çelik olmak üzere 8 ayrı sektör için 100'ün üzerinde ve 2 bin 500 ayrı ölçüde özel ebat refrakter tuğlası siparişle üretilip ihraç ediliyor.



6 Kıta'da 50'den fazla ülkeye ihracat



Manyezit gibi doğal bir zenginliği işleyerek ülke ekonomisine ve ihracatına önemli katkılarda bulunan Kümaş, madencilik çalışmalarında toprağın yapısının korunmasına öncelik verilirken; çevre üzerindeki etkilerin azaltılması ve sosyoekonomik bir etki yaratılmasını da göz önünde bulunduruyor. Kütahya, Tavşanlı ve Kütahya Organize Sanayi bölgesinde üç adet üretim tesisiyle Türkiye'deki tüm demir çelik üreticilerinin manyezit bazlı refrakter ve harç ihtiyacını karşılayabilen Kümaş, dünyanın en büyük 10 refrakter üreticisinden biri olarak, 6 kıt'ada 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.



Yıllık yaklaşık 1,2 milyon cevher işleme kapasitesine sahip dünyanın en büyük 10 refrakter üreticisinden biri olan Kümaş ürünleri 6 kıt'ada 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Bin kişiden fazla kişiye istihdam sağlayan Kümaş'ın, cirosu 6 sene içinde ABD doları bazında yüzde 92 artarak 2018 yılında 242 milyon dolara ulaştı. Kümaş'ın ihracat rakamları ise 2018'de 115 milyon dolara; şirketin Yıldız Holding'e devri sonrası döviz girdisi ise 466 milyon dolara ulaştı.



2015 yılında 70 bin ton olan tuğla üretimi 2018 yılında 96 bin tona yükselen şirketin Yıldız Holding'e devri sonrası 53 milyon dolar yatırım yapılarak, üretim kapasitesi 2 kata yakın artırıldı ve entegre iş modeline geçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA