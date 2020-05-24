5g Teknolojisi ile Hayatımıza Neler Girecek? IRISS Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Cem Çağatay Karaali, 5G teknolojisi ile hayatımıza nelerin gireceğini anlattı.

IRISS Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Cem Çağatay Karaali, 5G teknolojisi ile hayatımıza nelerin gireceğini anlattı.

Karaali, "5G ile nesnelerin interneti dediğimiz kavram hayatımıza giriyor olacak. Evimizde telefon, tablet, bilgisayar dışında da buzdolabı, fırın gibi bambaşka cihazlar artık internete bağlı olacak. Buzdolapları belki otomatik olarak eksik olan malzemelerin sipaarişini gönderecek" şeklinde konuştu.

Karaali, "Şu anda hem dünyada hem ülkemizde 5G ile ilgili geliştirmeler ve saha testleri büyük bir hızla devam ediyor. Hem dünyada hem Türkiye'de net bir tarih yok. Burada önemli olan 5G'yi destekleyen cep telefonlarının da olması veya yaygınlaşması gerekiyor. Çünkü tek başına alt yapı kurulumları ve baz istasyonları kurulumları bir şey ifade etmiyor" dedi.