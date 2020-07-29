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58. Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'un

58. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

58. Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'un
29.07.2020 23:37 | Son Güncelleme: 30.07.2020 01:34

58. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nı 9. kez müzesine götürdü.

Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupaya uzan taraf oldu. Karadeniz temsilcisi böylece Türkiye Kupası'nı 9. kez kazanmış oldu. Bordo-mavililer bu kupayı en son 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek almıştı. Türkiye Kupası'nda 15. finalini oynayan Trabzonspor, daha önce finalde 6 kez kaybetmişti.

Türkiye Kupası'nı bugüne kadar 15 farklı takım müzesine götürdü. Kupayı 18 defayla en çok kazanan takım Galatasaray olurken, Beşiktaş ve Trabzonspor 9'ar, Fenerbahçe 6, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Göztepe, Altay ve Kocaelispor 2'şer, Bursaspor, Eskişehirspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Konyaspor ve Akhisarspor da 1'er kez kupanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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