58 milyon liralık yol projesinde sona doğru
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58 milyon liralık yol projesinde sona doğru

01.11.2020 10:21 | Son Güncelleme: 01.11.2020 10:25
58 milyon liralık yol projesinde sona doğru

Çorum-Osmancık arasındaki mesafeyi 50 kilometre kısaltacak kara yolunda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çorum-Osmancık arasındaki mesafeyi 50 kilometre kısaltacak kara yolunda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çorum-Gölyazı, Laçin-Osmancık şeklinde iki etaptan oluşan projenin ilk etabında sona doğru yaklaşılıyor. Çorum-Gölyazı arasındaki yolun 10 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanırken, yolun bu hafta içerisinde trafiğe açılması planlanıyor. Çorum-Osmancık arasındaki mesafeyi yaklaşık 50 kilometreye düşürecek yol, Çorum-Gölyazı, Laçin- Osmancık şeklinde iki etaptan oluşuyor. Sarmaşa bölgesinin de içinde yer aldığı Çorum-Gölyazı arasındaki yol yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla ulaşımda büyük bir rahatlama yaşanacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında ihalesi gerçekleştirilen ancak arazi sahipleri tarafından kamulaştırma bedellerine yapılan itirazlar nedeniyle yapımına 2017 yılında başlanan yol için daha sonra Kamu İhale Kurumu aldığı kararla itirazları reddedip 58 milyon 730 bin 650 TL bedelle sözleşme imzalayarak yüklenici firmaya yer teslimini yapmıştı. - ÇORUM

58 milyon liralık yol projesinde sona doğru
58 milyon liralık yol projesinde sona doğru
58 milyon liralık yol projesinde sona doğru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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