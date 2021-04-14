56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kaza
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56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kaza

Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN - Haberler | Spor
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kaza

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabı olan Alanya-Kemer parkurunun son 200 metresinde, bisikletlerin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabı olan Alanya-Kemer parkurunun son 200 metresinde, bisikletlerin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 3 sporcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda bugün dördüncü etap olan Alanya-Kemer parkuru koşuldu. Yarışın son 200 metresinde sporcular çarpıştı. Kazaya karışan bisikletlerdeki sporcular yola savruldu. Kazada 3 sporcu yaralandı. Yaralı sporcular ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Olayı sıyrıklarla atlatan sporculara takım arkadaşları yardım ederken bazı yarışçılar da bisikletlerini sırtlarında taşıdı.

- Antalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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