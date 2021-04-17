56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
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56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Spor

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabı Spor Toto sponsorluğunda Marmaris-Turgutreis'i Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen birinci bitirdi.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabı Spor Toto sponsorluğunda Marmaris-Turgutreis'i Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen birinci bitirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki başlayan ve Bodrum'un Turgutreis beldesinde sona eren 180 kilometrelik etabın startına 24 takımdan 151 sporcu katıldı. Philipsen dünkü Fethiye-Marmaris etabından sonra bir kez daha finişi birinci sırada geçti. Belçikalı sporcu yarışı, 4 saat 20 dakika 45 saniyeyle tamamladı.

Yedinci etapta İsrail'in Start-Up Nation takımından Alman Andre Greipel ikinci, Belçika'nın Deceuninck-Quick Step ekibinden Büyük Britanyalı Mark Cavendish üçüncü oldu.

Son etap yarın koşulacak

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın yapılacak Bodrum-Kuşadası etabıyla sona erecek.

Bisikletçiler, 8. etapta 160.3 kilometre pedal çevirecek ve Konya'da başlayan turu tamamlayacak.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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