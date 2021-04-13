Son dakika spor: 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Beyşehir-Alanya etabını Mark Cavendish kazandı
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Son dakika spor: 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Beyşehir-Alanya etabını Mark Cavendish kazandı

Demirören Haber Ajansı / Gökhan HEBEPCİ - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Beyşehir-Alanya etabını 5.10.34'lük derece elde eden İngiliz sporcu Mark Cavendish kazandı.

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Beyşehir-Alanya etabını 5.10.34'lük derece elde eden İngiliz sporcu Mark Cavendish kazandı. Salcano sponsorluğunda koşulan 212.6 kilometrelik Beyşehir-Alanya etabında birinciliği elde eden Cavendish, TUR'daki 9'uncu zaferine de imza atmış oldu. İngiliz sporcu yarınki Alanya-Kemer etabında Genel Klasman birincisi unvanı ile Turkuaz Mayo'yu giymeye hak kazandı.

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3'üncü etabı Beyşehir Eşrefoğlu Camii önünden verilen startla başladı. 169 bisikletçi TUR'un en uzun etabı olan Beyşehir-Alanya etabında kıyasıya mücadele etti. TUR'da Mark Cavendish, Beyşehir-Alanya etabını 5.10.34'lük derecesiyle lider tamamlarken, Belçika'nın Alpecin Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, Belçika'nın Bingoal Pauwels Sauces WB takımından Polonyalı Stanislaw Aniolkowski ise üçüncü sırayı elde etti.

SALCANO SPRİNT PRİMİNİ BRAVO ALDIEtabın 41'inci kilometresinde Salcano sponsorluğundaki Sprint kapısını Euskaltel-Euskadı takımından Garikoıtz Bravo geçti ve 5 puanın sahibi oldu. İkinciliği B&B Hotels takımından Pierre Rolland, üçüncülüğü de Delko takımından Mathias Le Turnier elde etti.TURKISH AIRLINES TIRMANIŞ PRİMİNİN SAHİBİ VENCHIARUTTIEtabın 70.9'uncu kilometresinde Turkish Airlines sponsorluğunda gerçekleşen tırmanış primini Androni takımından Nicola Venchiarutti kazandı ve 150 Euro'nun sahibi oldu. İki kapıyı da geçememesine rağmen Salcano Sakarya takımından Vitaly Buts daha önce topladığı 9 puanla kırmızı mayoyu korudu.DÖRDÜNCÜ ETAP ALANYA-KEMER

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yarın 4'üncü etabı koşulacak. Salcano sponsorluğundaki Alanya-Kemer etabı 184.4 kilometrede gerçekleştirilecek.

- Antalya
Son dakika spor: 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Beyşehir-Alanya etabını Mark Cavendish kazandı
Son dakika spor: 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Beyşehir-Alanya etabını Mark Cavendish kazandı
Son dakika spor: 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Beyşehir-Alanya etabını Mark Cavendish kazandı
Son dakika spor: 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Beyşehir-Alanya etabını Mark Cavendish kazandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan HEBEPCİ

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