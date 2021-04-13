56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda sembol slogan podyuma taşındı
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56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda sembol slogan podyuma taşındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda sembol slogan podyuma taşındı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda bu yılın öne çıkan sembol sloganını Salcano Sakarya takımı podyuma taşıyarak tüm dikkatleri üzerinde topladı.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda bu yılın öne çıkan sembol sloganını Salcano Sakarya takımı podyuma taşıyarak tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Turun üçüncü etabı olan Beyşehir-Alanya etabı için geleneksel panoya imza atmak için podyuma gelen Salcano Sakarya Bisiklet Takımı ellerinde, "Trafikte Bisikleti Fark Et" pankartı açtılar. Bu esnada start alanında bulunan yerli ve yabancı medya mensupları da bu anı kamera ve fotoğraf makineleri ile görüntüleyip daha sonra sosyal medyada paylaştı. Paylaşımlar kısa sürede takip edilerek tavan yaptı.

Küçükbakırcı: "Bisiklette şiddete hayır"

Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da Salcano Sakarya bisiklet takımının bu hareketini kendilerinin de federasyon olarak desteklediklerini ifade ederek, "Bisiklet yolları yapıyoruz, araçlar buraya park ediyor. Moto kuryeler burada hız yapıp tehlike saçıyorlar. Bu duruma seyirci kalamayız. Bu farkındalığı her fırsatta dile getiriyoruz. Bisiklette her zaman şiddete karşıyız. Trafikte bisiklet ölümlerinin önüne geçmek birinci hedefimiz" dedi. - İSTANBUL

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda sembol slogan podyuma taşındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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