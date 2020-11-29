54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı

Efsane boksör, Mike Tyson, 54 yaşında ringlere geri döndü. 51 yaşındaki Roy Jones Jr. ile karşılaşan ve rakibiyle berabere kalan Tyson, bu karşılaşmadan 20 milyon dolar yaklaşık 156 milyon TL kazanç elde etti.

54 yaşında ringlere geri dönen Mike Tyson ile 51 yaşındaki Roy Jones Jr. arasındaki maç büyük heyecana sahne oldu.

15 yıl aranın ardından düzenlenen gösteri maçında ringe çıkan Mike Tyson, rakibi Roy Jones karşısında daha istekli ve atak bir görüntü ortaya koydu. Jones ise karşılaşmada daha tedbirli ve defansif bir oyun sergiledi.

8 raund süren mücadelede boksörler sık sık birbirlerine sarılarak dinlenmeye çalıştı. İki isim de birbirini yaralamamaya özen göstererek dövüşmesi dikkat çekti. Mike Tyson ile Roy Jones Jr. arasında yapılan boks mücadelesi berabere tamamlandı.

TYSON MAÇIN TEKRARINI İSTEDİ

Tyson maçın ardından müsabakayı ileriki bir tarihte tekrar yapmak istediğini belirtti. Roy Jones ise böyle bir kararı ailesine danışmadan almayacağını dile getirdi.

156 MİLYON TL KAZANDI

Mike Tyson'ın aynı zamanda finans işlerine bakan kayınbiraderi Azim Spicer ise dövüş için efsane boksörün kazandığı parayı açıkladı. Spicer, "İlk başta teklifi yaptığımda umursamıyor sandım. Kısa kesip kapatmıştı. 5 dakika sonra aradı ve 'ne kadar teklif ediyorlar?' diye sordu. 20 milyon dolar civarı (yaklaşık 156 milyon TL) diye söyledim. 'Tamam' dedi" şeklinde konuştu.