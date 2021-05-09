5 yaşındaki çocuk sulama kanalı kenarında kayboldu
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5 yaşındaki çocuk sulama kanalı kenarında kayboldu

5 yaşındaki çocuk sulama kanalı kenarında kayboldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da annesi hastanede babası işte olan 5 yaşındaki çocuk, anneannesinin evindeyken sabah saatlerinde sulama kanalı kenarında kayboldu.

Adana'da annesi hastanede babası işte olan 5 yaşındaki çocuk, anneannesinin evindeyken sabah saatlerinde sulama kanalı kenarında kayboldu.

Cem Benek 8 yıl önce Azime Benek ile evlendi. Bu evlilikten çiftin bir kız bir oğlan çocuğu oldu. Kız çocuğu Nazlı Benek çölyak rahatsızlığına yakalandığı için hastaneye yatırıldı. Anne de çocuğunun yanında refakatçı olarak kaldı. Tarım işçisi olan baba Benek ise çalışmaya gitti. 5 yaşındaki Baran Benek ise anneannesi Narınç Babat'ta kalmaya başladı. Babat ailesi sabahleyin Baran Benek'in evde olmadığını fark etti. Evin her tarafına bakan aile çocuğu bir türlü bulamadı. Aile evden çıkıp sokakta da Baran'ı arada ancak bulamadı. Evin hemen önünden sulama kanalı geçtiği için çocuğun suya düşmüş olabileceğini değerlendiren aile polise haber verdi. Bu sırada işte olan babaya da haber verildi. Hastanedeki anneye ise haber verilmedi. Baba olay yerine gelip sulama kanalı etrafında bir süre çocuğunu aradı ancak bulamadı. Baba sulama kanalı kenarına diz çökerek çaresizce bekledi.

Baran Benek'in arkadaşları da arama sırasında gözyaşlarını tutamadı. Gözyaşı döken anneanne çocukları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Baran Benek tüm aramalara rağmen hala bulunamadı. - ADANA

5 yaşındaki çocuk sulama kanalı kenarında kayboldu
5 yaşındaki çocuk sulama kanalı kenarında kayboldu
5 yaşındaki çocuk sulama kanalı kenarında kayboldu
5 yaşındaki çocuk sulama kanalı kenarında kayboldu
5 yaşındaki çocuk sulama kanalı kenarında kayboldu
5 yaşındaki çocuk sulama kanalı kenarında kayboldu
5 yaşındaki çocuk sulama kanalı kenarında kayboldu
5 yaşındaki çocuk sulama kanalı kenarında kayboldu
5 yaşındaki çocuk sulama kanalı kenarında kayboldu
5 yaşındaki çocuk sulama kanalı kenarında kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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