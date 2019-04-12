5. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi başladı

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) koordinatörlüğünde bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi (ICEF 19) Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde başladı.

5. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi başladı

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) koordinatörlüğünde bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi (ICEF 19) Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde başladı. Çok sayıda ülkeden önemli akademisyenlerin katılacağı kongrede 25 ayrı oturumda 114 sunum yapılacak.

Kaynak: Dunya.com

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