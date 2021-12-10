'5 Star International Cup' golf turnuvası sona erdi

ANTALYA (DHA) - POLONYA Golf Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen '5 Star International Cup' golf turnuvasında, İbrahim Tarık Aslan şampiyon oldu.

Serik'te Belek turizm merkezindeki bir tesiste düzenlenen turnuvada Türkiye ve Polonya milli takımları erkeklerde U21, U18 ve U15 kategorilerinde, kadınlarda U18 ve U15 kategorisinde müsabakalar yapıldı. Turnuvada Türkiye Milli Takımı, başantrenörü Erol Şimşek'in önderliğinde Zeynep Süalp, Almina Erdoğan, Deniz Sapmaz, Sude Bay, İrem Demir, Deniz Kaya, İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli ile yer aldı.

Kadınlarda Polonyalı golfçüler Matylda Krawczynska 214 gross skorla birinci, Kinga Kusmierska 221 gross skorla ikinci, Kleopatra Kozakiewicz ise 222 gross skorla üçüncü sırada bitirdi. Turnuvada U15 kategorisinde erkeklerde Can Gürdenli, kadınlarda Matylda Krawczynska, U18 kategorisinde erkeklerde Gustaw Kawecki, kadınlarda Zeynep Sualp, U21 kategorisinde İbrahim Tarık Aslan birinci oldu.