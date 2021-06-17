5 ilde 580 milyon TL'lik elektrik yatırımı
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5 ilde 580 milyon TL'lik elektrik yatırımı

5 ilde 580 milyon TL'lik elektrik yatırımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ), sorumluluk sahasındaki Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde yılsonuna kadar toplam 580 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ), sorumluluk sahasındaki Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde yılsonuna kadar toplam 580 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek.

Bölgenin gelişimine katkı sağlayacak yatırım çalışması hakkında açıklamalarda bulunan YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, 2021 yılında toplam 580 milyon liralık yatırım yapmayı planladıklarını belirterek, "Hizmet verdiğimiz 5 ilde yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurulduğumuz zamandan bu güne kadar uluslararası standartlarda elektrik dağıtım kalitesi vermeyi hedefleyen YEDAŞ, bu kapsamda şebeke yapısında, teknoloji, Ar-Ge faaliyetlerinde ve çağrı merkezi alanında yenilikçi uygulamalar ve yatırımlarla gelişmesini sürdürdü. Bu kapsamda 2020 yılında 356,5 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirdik" dedi.

"Tüm bölgeye kesintisiz enerji"

'2021 Yılı Tesis Yatırım Planı'na değinen Genel Müdür Hasan Yasir Bora, "Bu yatırımın büyük oranı transformatör ilavesi havai hat yatırımlarını kapsıyor. 2.666 kilometre havai ve 176 kilometre yeraltı olmak üzere Alçak Gerilim (AG) ve Orta Gerilim (OG) şebeke, 98 kilometre aydınlatma, 431 adet trafo tesisi ve 115 adet beton köşk tesisi bu yatırım planı kapsamında hayata geçirilecek. Merkez ilçeler ve kırsaldaki gerilim düşüm sorunlarına öncelik vererek enerjinin en uç noktadaki kullanıcıya kadar kesintisiz ve sürekli dağıtımına yönelik planlamamızı oluşturduk. Bu kapsamda tüm ihaleler yapıldı. Yıl boyunca aylık 700 kişiye yaklaşan çalışan ile yatırımlarımızı sene sonuna kadar tamamlayacağız" diye konuştu.

"Hizmet kalitemiz artıyor"

Hizmet kalitesinin her geçen gün arttığına değinen Hasan Yasir Bora, son olarak şunları söyledi:

"Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla müşterilerimize 'kaliteli ve kesintisiz' elektrik enerjisi hizmeti sunarak sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti temelinde oluşturduğumuz 'yenilikçi uluslararası kurumsal yapımız' ile 2021 yılı yatırım hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bunun için çok hassas çalışmalar ve belirli kriterlere, puanlamaya göre önceliklendirme yapıyoruz. Her sene artan yatırım tempomuz ile çok kısa sürede bölgenin tüm ihtiyacını karşılayacağız. YEDAŞ, öngörülen tüm yatırımlarını en kısa süre içerisinde hayata geçirecektir. Hizmet kalitesini artırma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." - SAMSUN

5 ilde 580 milyon TL'lik elektrik yatırımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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