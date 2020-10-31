5'er kiloluk kırlangıç balıkları 500'er liradan satışa sunuldu
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5'er kiloluk kırlangıç balıkları 500'er liradan satışa sunuldu

31.10.2020 10:14 | Son Güncelleme: 31.10.2020 11:00
5'er kiloluk kırlangıç balıkları 500'er liradan satışa sunuldu

Karadeniz'de nadir avlanan kırlangıç balığı, Akçakoca'da balıkçılarının ağına takıldı. 5'er kilo ağırlığındaki 2 balık, konulduğu tezgahta 500'er liradan satışa çıktı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılarınca avlanan 5'er kiloluk iki kırlangıç balığı, tezgahta yerini aldı. Karadeniz'de nadir avlanan kırlangıç balığı balıkçılarının ağına takıldı.

5'er kiloluk kırlangıç balıkları 500'er liradan satışa sunuldu

500 TL'DEN SATIŞA SUNULDU

5'er kilo ağırlığındaki iki adet kırlangıç balığı, tezgahta 500'er TL'ye satışa sunuldu. Balıkçılar kırlangıç balığının pahalı olduğunu bu balığın çorbası ve buğulamasının çok lezzetli olduğunu söylüyorlar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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