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Spor tutkunlarının en doğal buluşması

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Spor tutkunlarının en doğal buluşması

11 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİSpor tutkunlarının en doğal buluşmasıBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri, spor ve doğa tutkunlarını iki gün boyunca bir araya getirdi.

11 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Spor tutkunlarının en doğal buluşması

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri, spor ve doğa tutkunlarını iki gün boyunca bir araya getirdi.

Bursa'nın gelişen yüzünü turizm olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda kentin tarihi ve doğal kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, yapılabilecek doğa sporlarını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 'Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri'nin bu yıl beşincisini düzenleyerek spor tutkunlarını bir kez daha buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Hüdavendigar Kent Parkı'nda iki gün boyunca doğa sporuna ilgi duyan herkesi bir araya getirerek unutulmaz anlar yaşamalarını sağladı.

Türkiye'nin en büyük etkinliklerinden biri olan Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri'nde, dağcılık, bisiklet, paramotor, kano, rafting, mağaracılık, motor sporları, yelken, off road, dalış, izcilik, kayak ve snowboard, kamp-karavan, hava sporları, bocce, kanyon, atletizm, model uçak gibi bir çok branş hem tanıtıldı hem de katılımcılara yerinde deneme fırsatları sunuldu. Ayrıca çocuklar için survivor parkuru, mini golf gibi birbirinden eğlenceli faaliyetler de 2 gün boyunca etkinlik alanında yer aldı. Spor tırmanış, labirent oryantiring, zamana karşı bisiklet ve yavaş gitme yarışlarının da yapıldığı etkinlikte, katılımcılar heyecanlı anlar yaşadı. 11 Eylül Cumartesi günü başlayan etkinlikler kapsamında yaklaşık 50 farklı kamu kurumu, spor kulübü ve spor topluluğu tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdi. Etkinliğin ana konsepti ise yeşilin başkenti Bursa'nın sembollerinden biri olan "Çınar Ağacı" oldu.

Arama kurtarma ve tatbikat gösterilerinin de yapıldığı etkinlikte ayrıca Hatice Kübra İlgün ve olimpiyat üçüncülüğü, Mesut Dağdagül ve Türkiye'de tüplü dalış, Mitat Turan ile Doğada ve doğa sporlarında amatör telsizciliğin önemi, Bülent aktaş iye Spor tırmanışın pedagog etkileri, Hasan Ören ve Uludağ Milli Parkı, Recep Gür-Ayşe Narmanlı ile Spor tırmanış nedir, Rotasız Seyyah ve yol hikayeleri, Murat Bozdemir ile İnsansız hava aracı yarışmaları söyleşileri gerçekleştirildi. Ayrıca Vira Cemal ve orkestrası' ile 'Ali Likoğlu konseri' ile Bursalılar keyifli bir hafta sonu geçirdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Spor tutkunlarının en doğal buluşması

Spor tutkunlarının en doğal buluşması

Spor tutkunlarının en doğal buluşması

Spor tutkunlarının en doğal buluşması

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