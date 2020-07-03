47 yaşındaki Javier Zanetti, fit görüntüsüyle gençlere taş çıkartıyor Inter'in efsane futbolcusu Javier Zanetti, sosyal medya hesabından yeğenleriyle birlikte verdiği havuz pozunu paylaştı. 47 yaşındaki Arjantinli eski futbolcu, fit görüntüsüyle dikkat çekti.

İtalyan devi Inter'in efsaneleri arasında yer alan Javier Zanetti, kişisel sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.

Havuz başında yeğenleriyle birlikte poz veren 47 yaşındaki Arjantinli eski futbolcu, fit ve kaslı haliyle adeta gençlere taş çıkarttı.

Zanetti, yaptığı paylaşıma "Bu güzel günlerden faydalanıyoruz" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

19 YIL INTER'DE OYNADI

Futbolculuk döneminde 1995-2014 yılları arasında 19 yıl Inter forması giyen Javier Zanetti, şimdilerde lacivert siyahlı kulüpte başkan yardımcılığı görevinde bulunuyor.