Fatih Terim'den dikkat çeken G.Saray paylaşımı: Forma askıya hiç kuru asılmadı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı" dedi ve sarı-kırmızılı takıma ilk imza attığı tarihi andı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara ilk transfer olduğu günle ilgili paylaşımda bulundu. 46 YIL ÖNCESİNE GÖNDERME Terim, futbolculuk döneminde soyunma odasındaki 'Fatih' yazan askılığın fotoğrafını paylaştı ve '46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı' notunu ekledi. Fatih Terim, 8 Temmuz 1974 tarihinde Galatasaray'a imza atmıştı. 11 sene Galatasaray forması giyen Terim, hem sarı-kırmızılılarda hem de milli takımda kaptanlık yapmıştı. Kaynak: İHA