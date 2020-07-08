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Fatih Terim'den dikkat çeken G.Saray paylaşımı: Forma askıya hiç kuru asılmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı" dedi ve sarı-kırmızılı takıma ilk imza attığı tarihi andı.

08.07.2020 08:47 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:17

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara ilk transfer olduğu günle ilgili paylaşımda bulundu.

46 YIL ÖNCESİNE GÖNDERME

Terim, futbolculuk döneminde soyunma odasındaki 'Fatih' yazan askılığın fotoğrafını paylaştı ve '46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı' notunu ekledi.

Fatih Terim, 8 Temmuz 1974 tarihinde Galatasaray'a imza atmıştı. 11 sene Galatasaray forması giyen Terim, hem sarı-kırmızılılarda hem de milli takımda kaptanlık yapmıştı.

Fatih Terim'den dikkat çeken G.Saray paylaşımı: Forma askıya hiç kuru asılmadı
Fatih Terim'den dikkat çeken G.Saray paylaşımı: Forma askıya hiç kuru asılmadı

Kaynak: İHA

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