45 saniye boyunca öpüştüler: Hande Erçel ve Kerem Bursin sevgili mi oldu?
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45 saniye boyunca öpüştüler: Hande Erçel ve Kerem Bursin sevgili mi oldu?

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bursin'in oynadığı ve çok izlenen Fox TV yapımı Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı. Güzel oyuncunun Murat Dalkılıç'tan Kerem Bursin yüzünden ayrıldığı iddiaları ortaya atılmıştı.

45 saniye boyunca öpüştüler: Hande Erçel ve Kerem Bursin sevgili mi oldu?
20.07.2020 10:07 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:10

Murat Dalkılıç ile olan birlikteliği sürpriz bir şekilde sonlandıran Hande Erçel'in rol aldığı Sen Çal Kapımı adlı dizide Kerem Bürsin ile öpüşme sahnesinin kamera arkası sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Dizideki öpüşme sahnesinde başrol ikili tam 45 saniye boyunca öpüşmüştü.

HANDE ERÇEL VE KEREM BURSİN SEVGİLİ Mİ OLDU?

İlişkisini Kerem Bursin ile olan yakınlığından dolayı sonlandırdığı konuşulan Hande Erçel'in kamera arkası öpüşme sahnesi kafaları iyice karıştırdı. Akıllara başrol oyuncusu ikilinin sevgili mi olduğu sorusunu getirtti. İkiliden sevgili olduklarına dair bir açıklama gelmedi.

AYRILIK MESAJINI SOSYAL MEDYADA TAKİPÇİLERİNE PAYLAŞMIŞTI

Hande Erçel, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün çıkan haberlerden sonra gündemi daha fazla meşgul etmemek adına konuya açıklık getirerek, Murat'la ilişkimizi dostça noktalandırdığımızı paylaşmak durumunda hissediyorum. Murat hayatımın en zorlu günleri olarak hatırlayacağım zamanlarımda sadece sevgili değil, bana dost olmuş, yol arkadaşlığı yapmış kıymetli biridir. Bu yüzden de ayrılık iki insanın ilişkisinin bitirmiş olsa da yine belirtmek isterim ki dost kalmak tek istediğimizdir ve uzun yılların getirisi olarak yakın çevremiz hala aynıdır. Bu süreçte aldığımız karara saygı duymanızı ve haberlerinizi yaparken bu hassasiyeti ve anlayışı gözetmenizi rica ederim."

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ REYTİNGİ NASIL?

Yeni başlayan yaz dizisi Sen Çal Kapımı reyting rekoru kırmaya devam ediyor. Çarşamba günleri FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi yayınlandığı günler reytingde 1. sırada yer alıyor. En son 15 Temmuz çarşamba günü ekranlara gelen dizinin özeti total reytingde 3. olurken dizinin gerçek bölümü ise totalde 1. sırada yer aldı. 2. sırada ise Müge Anlı'nın programı vardı.

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