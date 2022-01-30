45 dakikayı değerlendiremedi! Fenerbahçe, Burak Kapacak'ı Karadeniz ekibine yolluyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

45 dakikayı değerlendiremedi! Fenerbahçe, Burak Kapacak'ı Karadeniz ekibine yolluyor

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe'nin sezon başında 1.6 milyon euroya kadrosuna kattığı Burak Kapacak, Süper Lig ekibi Rizespor'a gidiyor. Burak, Fransız ekibi Bordeaux'a gidecek devreye giren Fenerbahçe, genç futbolcuya sadece 45 dakika süre verdi.

Sezon başında Fenerbahçe'nin Bordeaux'a imza atacakken araya girip aldığı Burak Kapacak için yolun sonu göründü. Yaklaşık 1.6 milyon euro maliyetle kadroya katılan Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu.

45 dakikayı değerlendiremedi! Fenerbahçe, Burak Kapacak'ı Süper Lig ekibine yolluyor

GERİYE GİDİYOR

Vitor Pereira'nın hiç şans vermediği Burak, bu sezon sadece Türkiye Kupası'ndaki Afyon maçında 45 dakika süre aldı. 22 yaşındaki futbolcu, 45 dakikalık şansı değerlendiremedi. Ritmini iyice kaybeden genç futbolcunun gelişimi kalması halinde zor gözüküyor.

GARANTİ İSTİYOR

Fenerbahçe, Rizespor'a Burak'ı kiralık göndermek istiyor ancak oynama garantisi de talep ediyor. Rizespor cephesinin vereceği yanıt merak konusu oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Vítor Pereira, Burak Kapacak, Fenerbahçe, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title