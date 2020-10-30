42 yılda 1000'in üzerinde oyuncak araba biriktirdi
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42 yılda 1000'in üzerinde oyuncak araba biriktirdi

30.10.2020 08:02 | Son Güncelleme: 30.10.2020 09:11
42 yılda 1000'in üzerinde oyuncak araba biriktirdi

ANTALYA'da 8 yaşında 25 kuruşa satın aldığı yeşil oyuncak arabayla hayatı değişen Mustafa Dere (50), 42 yılda binin üzerinde oyuncak araba biriktirdi.

ANTALYA'da 8 yaşında 25 kuruşa satın aldığı yeşil oyuncak arabayla hayatı değişen Mustafa Dere (50), 42 yılda binin üzerinde oyuncak araba biriktirdi. Evinin bir odasını müzeye çeviren Mustafa Dere, koleksiyonunu geliştirdikten sonra Anadolu Oyuncak Müzesi'ne bağışlayacak.

Antalya'da yaşayan emekli Mustafa Dere, 8 yaşında dayısının terzi dükkanında çırak olarak çalışırken çekmecedeki sigara paketinden bir dal sigara aldı. Sigarayı içen Dere, yakalandığı dayısından 2 tokat yedi. Cebinden çıkardığı 25 kuruşu Mustafa Dere'ye veren dayısı, vakit geçirmesi için bir oyuncak almasını söyledi. Kırtasiye dükkanına giden Dere, 25 kuruşa yeşil renkli, Majorette Renault 5 Turbo oyuncak arabayı satın aldı. Dere, sonrasında gördüğü oyuncak arabaları harçlığı yettiği kadar satın almaya devam etti. Eski oyuncak arabaları evindeki malzemelerle tamir etmeye başlayan Dere, gün geçtikçe hobisini geliştirdi. 42 yılda binin üzerinde klasikten spora oyuncak araba biriktiren Mustafa Dere, evinin bir odasını oyuncak arabaların cins ve boyutuna göre düzenleyerek müzeye çevirdi. Koleksiyonunu geliştirmeyi hedefleyen Mustafa Dere'nin amacı, biriktirdiği oyuncakları DokumaPark'ta bulunan Anadolu Oyuncak Müzesi'ne armağan etmek.

YEDİĞİ TOKAT HAYATINI DEĞİŞTİRDİMustafa Dere, evindeki oyuncak araba müzesinin kapılarını DHA'ya açtı. Hayatının dönüm noktasını anlatan Mustafa Dere, 8 yaşında dayısının yanında çırak olarak çalışmaya başladığını belirterek, "O zamanlarda sigaraya karşı bir özenti vardı. Dayım dükkanda yokken çekmeceden bir dal sigara alıp yaktım. Dayım yakaladı ve 2 tokat attı. Yediğim 2 tokat sonucunda dayımın verdiği 25 kuruşla gittim bir oyuncak araba aldım. Sonrasında oyuncak araba sevdam başladı. Tıpta çaresi olmayan bir hastalık" dedi.

DÜĞMEDEN FAR, KÜRDANDAN PANJUR YAPIYOR42 yılda binin üzerinde oyuncak araba biriktirdiğini vurgulayan Mustafa Dere, "Genelde yeni almayı değil, eskileri alıp tamir etmeyi daha çok seviyorum. Önemli olan eskiyi topluma kazandırmak. Yeniyi herkes alıyor. Eski tekeri, farı, kaputu olmayan oyuncak arabaları topluyorum. Eve getirip, kafamda tasarladığım bazı şeylerle boyasını yapıyorum. Tekerlerini başka bir araçtan alıyorum. Farları gerek bebek düğmesi ya da perde düğmesinden yapıyorum. Panjurlarını da kürdandan yapıyorum" diye konuştu.KOLEKSİYONUNU BAĞIŞLAYACAKKepez ilçesinde DokumaPark içerisinde bulunan Anadolu Oyuncak Müzesi, Bir Zamanlar Antalya Müzesi, Nostaljik Araç Müzesi ve Türkan Şoray'ın Sultan Filmi'nden esinlenen Gecekondu'ya çok sayıda bağışta bulunduğunu belirten Mustafa Dere, "Koleksiyonumu geliştirip, ilerleyen zamanda Anadolu Oyuncak Müzesi'ne bağışlamayı düşünüyorum" dedi.


42 yılda 1000'in üzerinde oyuncak araba biriktirdi
42 yılda 1000'in üzerinde oyuncak araba biriktirdi
42 yılda 1000'in üzerinde oyuncak araba biriktirdi
42 yılda 1000'in üzerinde oyuncak araba biriktirdi
42 yılda 1000'in üzerinde oyuncak araba biriktirdi
42 yılda 1000'in üzerinde oyuncak araba biriktirdi
42 yılda 1000'in üzerinde oyuncak araba biriktirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN

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