40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

23.02.2020 20:22 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:28

Trabzon Büyükşehir Belediyesince Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun ödül töreni gerçekleştirildi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 40. maratonu düzenlemenin kendilerine nasip olduğunu belirterek, geçtiğimiz yıl maratonun seçim kampanyası dönemine denk geldiğini hatırlattı.

Zorluoğlu, Trabzon Uluslararası Yarı Maratonu'nu tüm boyutlarıyla ve titizlikle hazırladıklarını ifade ederek, "Sorunsuz bir şekilde yoğun katılımla ve coşkuyla maratonu tamamlamış olduk. Bu önemli spor organizasyonunda yer alan değerli sporcularımıza teşekkür ediyorum. Bu sene hakikaten kurtuluş haftası münasebetiyle çok kaliteli, çok kapsamlı bir program hazırladık." diye konuştu.

Hazırlanan programlarda çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklerin olduğuna işaret eden Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"16 değişik branşta spor müsabakaları, konserler ve eğlenceler vardı. Tabii bu programın zirvesi bugün tamamlanan Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'ydu ama Van'dan üzücü bir haber aldık. Ben de geçtiğimiz yıla kadar Van'da vali olarak görev yapıyordum. Maalesef İran'daki depremin Başkale'de yıkıcı etkileri olmuş ve orada en son yapılan açıklamaya göre 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 37 vatandaşımızın da yaralı olduğu bilgisi var. O bakımdan bugün öğleden sonra 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda yapmayı planladığımız eğlenceyi de iptal ettik. Trabzon'dan tüm vefat eden vatandaşlarımıza, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mevlam yaralılara da acil şifalar nasip eylesin."

Gelecek yıl 41. "Nazar Boncuğu" Koşusu düzenlenecek

Zorluoğlu, gelecek yıl Nazar Boncuğu Koşusu düzenleyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün başarı gösteren yerli ve yabancı kıymetli sporcularımızı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yürekten kutluyorum. Hak ettikleri ödülleri kendilerine burada takdim ediyoruz. Bu maraton bizim için Trabzon için Trabzon'un tanıtımı için hayati öneme haiz. O bakımdan önümüzdeki yıllarda da Büyükşehir Belediyesi olarak, Valiliğimiz ve diğer kuruluşlarımızla birlikte çok daha güzel organizasyonlar gerçekleştireceğiz. Seneye 41'incisini inşallah gerçekleştireceğiz. Nazar Boncuğu Koşusu olacak. Onun için ben efsane sporcularımızı, maratoncularımızı, atletlerimizi şimdiden davet ediyorum. İnşallah seneye yine birlikte olacağız ve 41'inci yarı maratonu daha büyük bir coşkuyla kutlayacağız."

Konuşmaların ardından Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tarafından 40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA