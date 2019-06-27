"40 gözeli" şelalede yaban keçileri

Gümüşhane'de 40 ayrı kaynaktan doğarak 15 metreden su yatağına dökülen Tomara Şelalesi'nin bulunduğu tabiat parkına inen yaban keçisi sürüsü çalışanlarca görüntülendi.

Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyü sınırları içerisinde yer alan ve özellikle yaz dönemlerinde yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nda bugün sabah saatlerinde yaban keçisi sürüsü görüldü.

Çalışanlar, bölgede varlığı bilinen yaklaşık 20 yaban keçisinin şelaleye yakın alanlara kadar inerek doğada gezinmelerini ve koşuşturmalarını cep telefonlarıyla kaydetti.

Tomara Şelalesi Tabiat Parkı işletmecisi Baki Kara, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak bölgenin doğal yaşam açısından çeşitliliğine vurgu yaptı.

Kara, yaban keçilerini zaman zaman alanda görebildiklerine dikkati çekerek, yaban hayatına ilişkin güzelliklerin Tomara Şelalesi'nde ziyaretçilerin de karşısına çıkabileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA