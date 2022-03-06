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4. Uluslararası Geleneksel Spor Ödülleri sahiplerini buldu

AA, Ruslan Rehimov - Spor
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4. Uluslararası Geleneksel Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Dünya Etnospor Konfederasyonu 4. Uluslararası Geleneksel Spor Ödülleri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sahiplerine takdim edildi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu 4. Uluslararası Geleneksel Spor Ödülleri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sahiplerine takdim edildi.

Dünya Etnospor Konfederasyonun (DEK) organize ettiği 5. Etnospor Forumunun ardından Geleneksel Spor Ödülleri töreni düzenlendi.

Törene, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile çeşitli ülkelerden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Törende, İspanyalı akademisyen Prof. Dr. Pere Levega Burgues, Arjantinli sporcu Bautista Risso ve Senegalli Sporcu Nigor Niakh ödüllerini aldılar. TRT Spor Yıldız, Ziraat Bankası ve Tataristan Özerk Cumhuriyeti Kuşak Güreşi Federasyonu ise ödül alan kurumlar oldu.

Ödüller sahiplerine, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan tarafından verildi.

4. Uluslararası Geleneksel Spor Ödülleri sahiplerini buldu

4. Uluslararası Geleneksel Spor Ödülleri sahiplerini buldu

4. Uluslararası Geleneksel Spor Ödülleri sahiplerini buldu

4. Uluslararası Geleneksel Spor Ödülleri sahiplerini buldu

AA / Ruslan Rehimov - Spor

Dünya Etnospor Konfederasyonu, Mehmet Kasapoğlu, Azerbaycan, Bakü, Spor, Haberler

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