Milyonlarca gencin düzenleme beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor
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Milyonlarca gencin düzenleme beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor

20.10.2020 00:42 | Son Güncelleme: 20.10.2020 01:10

Vergi ile prim borçlarına yapılandırma çalışmalarına KYK borçları da eklendi. Milyonlarca gencin beklediği düzenlemede KYK'dan aldıkları öğrenim kredisi borçları silinmeyecek, uzun vadeli olarak yeniden yapılandırılacak.

Milyonlarca mezun öğrencinin gözü KYK borçları için verilecek kararda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, pandeminin yaralarını sarmak için bugüne kadarki en kapsamlı yeniden yapılandırma paketi hazırlanıyor.

Hükümet, KYK borçları ve çiftçi borçlarıyla ilgili de yeni bir adım atıyor. Kulislere yansıyan son bilgilere göre öğrenci kredileri ile çiftçi borçları silinmeyecek, yeniden yapılandırma kapsamına alınacak.

BU HAFTA İSTİHDAM PAKETİNE EKLENECEK

Bu hafta, İstihdam Paketi'ne eklenecek düzenlemeyle ilgili yapılan toplantılarda kapsam ve detaylar ele alındı.

UZUN VADEDE TAKSİTLENDİRME

Emlak vergisinden trafik cezalarına kadar kamu kurumlarına olan hemen hemen tüm borçların ödemesinin kolaylaştırılması, ödemesiz bir dönemle ertelenmesi sonra da uzun vadeli taksitlendirilmesi planlanıyor. Öğrenim kredisi borçlarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor.

Milyonlarca gencin düzenleme beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor

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