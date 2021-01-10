4 golün atıldığı maçta Roma ile Inter yenişemedi
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4 golün atıldığı maçta Roma ile Inter yenişemedi

10.01.2021 16:52 | Son Güncelleme: 10.01.2021 16:57
4 golün atıldığı maçta Roma ile Inter yenişemedi

İtalya Serie A 17. hafta maçında Roma ile Inter karşı karşıya geldi. İlk yarısını 1-0 yenik tamamlamasına karşın 2-1 öne geçmeyi başaran Inter üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

İtalya Serie A'nın 17. haftasında AS Roma ile Inter karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Maçta Roma'nın golleri; 17. dakikada Pellegrini ve 86. dakikada Mancini'den geldi. Inter'in golleri ise 56. dakikada Skriniar ve 63. dakikada Hakimi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Inter puanını 37 yaptı ve liderin 3 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Roma ise 34 puanla Inter'in arkasında 3. sırada yer aldı.

Roma, Serie A'nın 18. haftasında Roma derbisinde Lazio'ya konuk olacak. Inter ise aynı haftada Fiorentina'ya konuk olacak.

YENİŞEMİYORLAR

Roma ile Inter arasında oynanan son 6 lig maçında kazanan çıkmadı. İki takım arasındaki son maç da beraberlikle sonuçlandı.

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