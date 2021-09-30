4. FIDE Dünya Engelliler Satranç Şampiyonası çevrim içi düzenlenecek - Haberler Spor
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4. FIDE Dünya Engelliler Satranç Şampiyonası çevrim içi düzenlenecek

AA / Sinem Er - Haberler | Spor
4. FIDE Dünya Engelliler Satranç Şampiyonası çevrim içi düzenlenecek

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Dünya Engelliler Şampiyonası, çevrim içi yapılacak.

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Dünya Engelliler Şampiyonası, çevrim içi yapılacak.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona 4-14 Kasım tarihlerinde, 9 tur İsviçre sistemi üzerinden 45 + 30 dakika eklemeli tempo ile oynanacak.

Engelli sporcuların katılabileceği şampiyonaya 1 Kasım Pazartesi gününe kadar başvuru yapılabilecek.

AA / Sinem Er - Spor Haberleri
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