4. FIDE Dünya Engelliler Satranç Şampiyonası çevrim içi düzenlenecek

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Dünya Engelliler Şampiyonası, çevrim içi yapılacak.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona 4-14 Kasım tarihlerinde, 9 tur İsviçre sistemi üzerinden 45 + 30 dakika eklemeli tempo ile oynanacak.

Engelli sporcuların katılabileceği şampiyonaya 1 Kasım Pazartesi gününe kadar başvuru yapılabilecek.