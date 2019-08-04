4 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi
Serdal Adalı: Burak Yılmaz maliyetinde ve kalitesinde golcü Türkiye'de yok"Abdullah Avcı inanılmaz derecede pozitif bir insan""Umut Meraş için en fazla 6 milyon Lira veririz""Martins İndi transferinin gerçekleşmesi çok zor""3 sene sonrasının Beşiktaş'ını oluşturacağız" Badminton Federasyonu...
Serdal Adalı: Burak Yılmaz maliyetinde ve kalitesinde golcü Türkiye'de yok
"Abdullah Avcı inanılmaz derecede pozitif bir insan"
"Umut Meraş için en fazla 6 milyon Lira veririz"
"Martins İndi transferinin gerçekleşmesi çok zor"
"3 sene sonrasının Beşiktaş'ını oluşturacağız"
Badminton Federasyonu Başkanı Özmekik: Alt yapıda Avrupa'da ilk 10'dayız
"Tokyo Olimpiyatlarına tek kadınlarda kotamız garanti"
"Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi yabancı takımların kamp merkezi haline geldi"
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılar, İtalya ekibi Brescia ile hazırlık maçında karşılaşacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
11.00 'Red Bull Uçuş Günü' etkinliği Caddebostan Plajı'nda gerçekleştirilecek.
AVRUPA'DAN FUTBOL
Community Shield Finali
17.00 Liverpool - Manchester City
HAZIRLIK MAÇLARI
19: 00 Aytemiz Alanyaspor - Wasl
VOLEYBOL
Olimpiyat Oyunları Kıta Elemesi
15.00 Çin - Türkiye