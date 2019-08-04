4 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi

Serdal Adalı: Burak Yılmaz maliyetinde ve kalitesinde golcü Türkiye'de yok"Abdullah Avcı inanılmaz derecede pozitif bir insan""Umut Meraş için en fazla 6 milyon Lira veririz""Martins İndi transferinin gerçekleşmesi çok zor""3 sene sonrasının Beşiktaş'ını oluşturacağız" Badminton Federasyonu...

4.08.2019 10:21
4 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi

Serdal Adalı: Burak Yılmaz maliyetinde ve kalitesinde golcü Türkiye'de yok
"Abdullah Avcı inanılmaz derecede pozitif bir insan"
"Umut Meraş için en fazla 6 milyon Lira veririz"
"Martins İndi transferinin gerçekleşmesi çok zor"
"3 sene sonrasının Beşiktaş'ını oluşturacağız"

Badminton Federasyonu Başkanı Özmekik: Alt yapıda Avrupa'da ilk 10'dayız 
"Tokyo Olimpiyatlarına tek kadınlarda kotamız garanti"
"Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi yabancı takımların kamp merkezi haline geldi"

BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılar, İtalya ekibi Brescia ile hazırlık maçında karşılaşacak.

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

11.00 'Red Bull Uçuş Günü' etkinliği Caddebostan Plajı'nda gerçekleştirilecek. 

AVRUPA'DAN FUTBOL
Community Shield Finali
17.00 Liverpool - Manchester City

HAZIRLIK MAÇLARI
19: 00 Aytemiz Alanyaspor - Wasl

VOLEYBOL
Olimpiyat Oyunları Kıta Elemesi
15.00 Çin - Türkiye


Kaynak: DHA
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