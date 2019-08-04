4 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi

Serdal Adalı: Burak Yılmaz maliyetinde ve kalitesinde golcü Türkiye'de yok

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"Umut Meraş için en fazla 6 milyon Lira veririz"

"Martins İndi transferinin gerçekleşmesi çok zor"

"3 sene sonrasının Beşiktaş'ını oluşturacağız"

Badminton Federasyonu Başkanı Özmekik: Alt yapıda Avrupa'da ilk 10'dayız

"Tokyo Olimpiyatlarına tek kadınlarda kotamız garanti"

"Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi yabancı takımların kamp merkezi haline geldi"

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılar, İtalya ekibi Brescia ile hazırlık maçında karşılaşacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

11.00 'Red Bull Uçuş Günü' etkinliği Caddebostan Plajı'nda gerçekleştirilecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL

Community Shield Finali

17.00 Liverpool - Manchester City

HAZIRLIK MAÇLARI

19: 00 Aytemiz Alanyaspor - Wasl

VOLEYBOL

Olimpiyat Oyunları Kıta Elemesi

15.00 Çin - Türkiye

Kaynak: DHA