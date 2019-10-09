3T vizyonuyla tarımsal üretimde öncü kent olacak

09.10.2019 16:46

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ankara'da gerçekleştirdiği program kapsamında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i ziyaret ederek, Karacabey'deki tarımsal kalkınmaya yönelik çalışmaları ve üreticileri destekleyecek projeleri konuştu.