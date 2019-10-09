3T vizyonuyla tarımsal üretimde öncü kent olacak
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ankara'da gerçekleştirdiği program kapsamında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i ziyaret ederek, Karacabey'deki tarımsal kalkınmaya yönelik çalışmaları ve üreticileri destekleyecek projeleri konuştu.
09.10.2019 16:46
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ankara'da gerçekleştirdiği program kapsamında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i ziyaret ederek, Karacabey'deki tarımsal kalkınmaya yönelik çalışmaları ve üreticileri destekleyecek projeleri konuştu.
Kaynak: Dunya.com