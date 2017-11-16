36 Yıl Sonra Dünya Kupası'na Katılacak Peru'da Resmi Tatil

Play-off rövanş karşılaşmasında Yeni Zelanda'yı 2-0 yenen Peru, Dünya Kupası biletini alan son takım oldu. Ülkede resmi tatil ilan edildi. Peru en son 1982'de Dünya Kupası finallerinde yer almıştı.



Yeni Zelanda'da oynanan play-off ilk maçı 0-0 bitmişti.



Peru dün oynanan maçı, Jefferson Farfan ve Christian Ramos'un golleriyle 2-0 kazandı.



Cumhurbaşkanı Pablo Kucynski Twitter'daki paylaşımında milli takımı tebrik ederken, "Bize bu neşeyi yaşattığınız için teşekkürler" dedi.



Takımın orta saha oyuncusu Christian Cueva ise "Bu çocukluk hayalimizdi. Çok yoğun bir duygu, tarih yazmanın da ötesinde" diye konuştu.



Perulu taraftarlar galibiyeti sokaklarda kutladı.



Taraftarlar turnuvaya katılma hakkı elde edemeyen ezeli rakipleri Şili'yle ise dalga geçti.



















