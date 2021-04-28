33 yaşındaki hoca Nagelsmann'ın, Bayern Münih'te kendisinden yaşça büyük futbolcuları nasıl yöneteceği merak konusu oldu

Bayern Münih, yeni sezon için 34 yaşındaki teknik direktör Julian Nagelsmann'la sözleşme imzalandığını açıkladı. Nagelsmann'ın 35 yaşındaki kaptan Manuel Neuer'den küçük olması dikkat çekti. Bayern Münih'te birçok futbolcu Nagelsmann'la akran, genç teknik adamın nasıl hakimiyet kuracağı merak konusu oldu.

Bayern Münih'te Nagelsmann yeni teknik direktör oldu. Alman devi, 33 yaşındaki çalıştırıcı Julian Nagelsmann ile anlaşmaya varıldığını internet sitesi üzerinden duyurdu. 23 Temmuz'da 34 yaşına girecek olan Nagelsmann ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı aktarıldı.

İZİN VERİLDİ

Leipzig de bir açıklama yaparak, yeni sezon için Nagelsmann'a izin verildiği belirtildi. Bayern Münih'in Leipzig'e Nagelsmann için 25 milyon euro serbest kalma bedeli ödeyeceği bildirildi. Sezon sonunda Hans Flick ile yolların ayrılacağını daha önce de duyuran Bayern Münih'in yeni kararı ülkede ses getirdi.

TAKIMIN PAPAZLARIYLA YAŞIT

24 Temmuz 1987 doğumlu olan Nagelsmann, takımın kalecisi ve kaptanı Manuel Neuer'den bir yaş küçük. 27 Mart 1986 doğumlu olan Neuer, Bayern Münih'te 13 yıldır forma giyiyor. Ayrıca Lewandowski ve Müller gibi takımın iki önemli yıldızıyla da arasında sadece 1 yaş fark olan Nagelsmann'ın bu durumu masaya yatırıldı.

"EŞSİZ BİR FIRSAT"

1 Temmuz 2021 itibariyle Bayern Münih'in yeni teknik direktörü olacak Julian Nagelsmann, kariyeri için ciddi bir fırsat yakaladığını söyledi. Nagelsmann, "Bayern Münih'te teknik direktörlük pozisyonu bana cazip geldi. Kariyerimde eşsiz bir fırsat olacak ve bu teklifi mutlulukla kabul ettim. Leipzig'e de uygun bir çözüm bulduğu için teşekkür ederim" diye konuştu.