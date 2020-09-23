31'inci kez intihar girişiminde bulundu, ikna edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

31'inci kez intihar girişiminde bulundu, ikna edildi

23.09.2020 17:13 | Son Güncelleme: 23.09.2020 17:17
31'inci kez intihar girişiminde bulundu, ikna edildi

KONYA'daki alışveriş merkezinde intihar girişiminde bulunan Mehmet H. (33), yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından polis tarafından ikna edildi.

KONYA'daki alışveriş merkezinde intihar girişiminde bulunan Mehmet H. (33), yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından polis tarafından ikna edildi. Mehmet E.'nin daha önce 30 kez intihara teşebbüs ettiği, ihtiyaç sahibi olduğunu belirterek bu yöntemle para ve yardım topladığı öğrenildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki alışveriş merkezine giden Mehmet H., yüksek bir yere çıkarak intihar edeceğini söyledi. Mehmet H.'yi gören güvenlik görevlileri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Mehmet H.'nin atlama ihtimaline karşı yere hava yastığı açtı. Polislerin ikna çabalarına yanıt vermeyen Mehmet H., ekonomik ve ailevi sorunlar yaşadığını ileri sürerek aşağıya inmemek için direndi. Bu sırada çok sayıda kişi ise  Mehmet H.'yi görüntülemeye çalıştı. Mehmet H., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 1,5 saat sonra ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Polis kayıtlarına göre Mehmet H.'nin daha önce de 30 kez intihar girişiminde bulunduğu ve bunun dışında da 18 farklı olayla ilgili suç kaydının olduğu belirtildi.

Mehmet H.'nin bu yöntemle yardım topladığı da kaydedildi. Mehmet H. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga YANIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Deniz Akkaya Demet Akalın Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Okan Buruk Tamer Tuna Sergen Yalçın Mehmet Özdilek
Daha Fazla Twitter Saldırı Mahkeme Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 31'inci kez intihar girişiminde bulundu, ikna edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 17:18:31. #1.14#
title