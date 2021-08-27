300 yıldır kadınların kollarını süsleyen bileziğe coğrafi işaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

300 yıldır kadınların kollarını süsleyen bileziğe coğrafi işaret

300 yıldır kadınların kollarını süsleyen bileziğe coğrafi işaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

300 yıldır kadınların kollarını süsleyen Tokat bileziği coğrafi ürün olarak tescillendi.

300 yıldır kadınların kollarını süsleyen Tokat bileziği coğrafi ürün olarak tescillendi.

Tokat bileziği yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe sahip olan bir takı olarak kadınların kollarını süslüyor. Altın külçelerin eritilip çubuk haline getirilmesinden sonra silindirden geçirilerek elde edilen tellerin işlenmesiyle üretilen bilezik, bir kültür olarak yaşatılıyor. Kafkaslardan gelerek Tokat'a yerleşen kuyumcu ustalarının bafon olarak çıkarttıkları altın bilezik, 22 ayar olarak imal ediliyor. Ortalama ağırlığı 80-110 gram arasında değişen Tokat bileziği, Tokat Ticaret Odası'nın Türk Patent Kurumuna yaptığı başvuru ile coğrafi ürün tescili aldı.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, Tokat bileziğine coğrafi işaret alınması ile hem Türkiye'de hem dünyada Tokat'a ait yöresel bir ürün olarak ticari anlamdaki güvenilirliğin artacağını belirterek, "Artık yöresel işaret aldıktan sonra o ürünü kafanıza göre üretemiyorsunuz. Belli hesapta belli kalitede üretmek durumundasınız. Hem üreticiyi koruyor hem tüketiciyi koruyor. Tüketici de o standartta olmadığı zaman belli yasal haklara sahip oluyor" diye konuştu.

Fiyatı ile de dikkat çekiyor

Kuyumcu Mürsel Pezik, Tokat bileziğinin elde üretilen kente has bir değer olduğunu söyledi. Babaanneden torununa kadar üç kuşağın kullanabileceği bileziğin siparişe göre 50 ile 150 gram arasında üretildiğini belirten Pezik, ortalama 100 gramlık bir bileziğin fiyatının 46 bin lira olduğunu kaydetti. Pezik, "Tokat bileziğine coğrafi işaret alınması Tokat'ımızın tanınırlığına bir katkı katkıda bulunacaktır. Bu bilezik herhangi bir yerde üretilebilir mi üretilebilir ama coğrafi işaret alındıktan sonra bundan sonra Tokat'ın olarak anılacaktır. Zaten Tokat'ta yaklaşık 150 yıllık geçmişini biliyoruz" ifadelerini kullandı. - TOKAT

300 yıldır kadınların kollarını süsleyen bileziğe coğrafi işaret
300 yıldır kadınların kollarını süsleyen bileziğe coğrafi işaret
300 yıldır kadınların kollarını süsleyen bileziğe coğrafi işaret
300 yıldır kadınların kollarını süsleyen bileziğe coğrafi işaret
300 yıldır kadınların kollarını süsleyen bileziğe coğrafi işaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi
Altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
Türkiye'de bir ilk! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yaptı
Türkiye'de bir ilk! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Fahrettin Koca Jens Stoltenberg Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Düm Tek Tek Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Ozan Tufan Mustafa Denizli Sadık Çiftpınar Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
300 yıldır kadınların kollarını süsleyen bileziğe coğrafi işaret - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 14:13:18. #1.16#

title