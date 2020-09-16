İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor
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İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor

İzmir'de yaklaşık 30 yıldır faaliyetini sürdüren Hilton Oteli'nin 16 Ekim tarihi itibarıyla Hilton Şirketi tarafından işletilmeyeceği açıklandı. 142 metre yüksekliğe sahip olan otel, şehrin simge yapılarından biriydi.

16.09.2020 12:18 | Son Güncelleme: 16.09.2020 14:50

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan ve 33 katlı yapısıyla şehrin en yüksek binalarından biri olan Hilton Oteli'nin, 16 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Hilton Şirketi tarafından işletilmeyeceği duyuruldu.

DİĞER İŞLETMELER FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK

Hilton tarafından yapılan açıklamada, şirketin İzmir'de bulunan Alsancak, Bayraklı, Aliağa ve İzmir Havalimanı'ndaki işletmelerindeki faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.

Şirket ayrıca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hilton İzmir'in şu ana kadar gösterdiği örnek misafirpervelikten gurur duyuyor ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

142 metrelik uzunluğuyla şehrin simge yapılarından biri olan 5 yıldızlı Hilton Oteli, 1992 yılında faaliyete geçmişti.

İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor

Kaynak: İHA

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Haber Yorumları (4)
IHTIYAR: O OTELDE KİMLER KİMLERLE NE EĞLENCEYDİ BEEE, YAŞLANDUK HAAA
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ROK: yıkılsın millet bahcesi yapılsın
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BURUSLİ: izmir e gezmeye gıttım bu sene temmuz ayındaydı ıkı gun kaldım ızmır cok kotu hıc begenmedım sehırı aynı guney amerıka ulkelerı gıbı varoş carpık kentlesme her yer pıslık ıcerısndeydı he guzel yerlerı var elıt ama oradadA zengınler zevkı sefa suruyor fakırde zengının emrı altında ezılıyor halkcı beledıye ama ızmır zengıne guzel hıc begnmedım
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