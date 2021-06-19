30 kişi düğün yemeğinden zehirlendi
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30 kişi düğün yemeğinden zehirlendi

30 kişi düğün yemeğinden zehirlendi
Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Sincan ilçesinde düğün evinde yedikleri yemekten zehirlenen 30 kişi hastanede tedaviye alındı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde düğün evinde yedikleri yemekten zehirlenen 30 kişi hastanede tedaviye alındı.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılan düğünde evde pişirilen tavuk yemeği, gelen misafirlere ikram edildi. Yemek yedikten bir süre sonra düğünün yapılacağı salona gidenlerden bazıları, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti ile kendi imkanlarıyla Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi ve çevredeki diğer hastanelere başvurdu. Aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi, gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedavi altına alındı. Hastaneye başvuranların sağlık durumlarının iyi olduğu, bazılarının taburcu edildiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


30 kişi düğün yemeğinden zehirlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin

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