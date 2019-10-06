30. Geleneksel Hüseyin Şahin Yağlı Güreşleri

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen 30. Geleneksel Erbaa Hüseyin Şahin Yağlı Güreşleri'nde Hamza Köseoğlu başpehlivanlığı kazandı.

06.10.2019 18:46
30. Geleneksel Hüseyin Şahin Yağlı Güreşleri

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen 30. Geleneksel Erbaa Hüseyin Şahin Yağlı Güreşleri'nde Hamza Köseoğlu başpehlivanlığı kazandı.

Erbaa Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Güreş İhtisas Kulübünce ilçedeki güreş sahasında gerçekleştirilen organizasyona, 400 sporcu katıldı.

Sağanak yağışa rağmen pehlivanlar, rakiplerini yenmek için kıyasıya mücadele etti.

Güreş ağalığını dördünce kez iş adamı Alpaslan Kaya'nın üstlendiği etkinlikte, başpehlivanlık finalinde Hamza Köseoğlu ve Faruk Akkoyun karşılaştı. Rakibini yenen Hamza Köseoğlu, başpehlivan oldu.

Kaynak: AA
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