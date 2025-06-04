Zozan'ın Hayali Gerçek Oldu: Polislerden Bayram Sürprizi

Zozan'ın Hayali Gerçek Oldu: Polislerden Bayram Sürprizi
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Adana'da devriye gezen polisler, doğuştan Spina Bifida hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Zozan'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Zozan, büyük mutluluk yaşarken, polis ekipleri de diğer özel çocukları unutmayarak onlara da hediyeler verdi.

Devriyede gördükleri engelli Zozan'a bayram sürprizi: Hayalini kurduğu akülü sandalye gerçek oldu

ADANA - Adana'da doğuştan Spina Bifida hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 28 yaşındak Zozan'ın devriyedeki polis ekibine 'Zorlanıyorum, yardım eder misiniz' sözüyle başlayan tanışıklık bayram öncesi anlamlı bir jeste dönüştü. Zozan'ın hayali olan akülü tekerlekli sandalye, polislerin topladığı para ile alınıp hediye edildi.

Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde yaşayan 12 çocuklu ailenin en küçüğü olan Zozan Sevinç (28), doğuştan Spina Bifida hastalığı nedeniyle yürüyemiyor. Belden aşağısı felçli olan Zozan, kırılan manuel tekerlekli sandalyesiyle günlük hayatında ciddi zorluklar yaşamaya başladı. Geçtiğimiz hafta dışarı çıkmakta zorlanan Zozan, devriye gezen polis ekiplerinden yardım istedi. Zozan'ın yaşam mücadelesinden etkilenen polis memurları, durumu Seyhan İlçe Emniyet Müdürü Alper Yüksel'e iletti. Emniyet Müdürü Yüksel ise İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın da desteğiyle hemen harekete geçti.

"Duygusal anlar yaşandı"

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polisler, kendi aralarında topladıkları parayla Zozan'a akülü bir tekerlekli sandalye aldı. Sürprizi unutulmaz kılmak için aracı balonlarla süsleyen polisler, davet ettikleri özel arkadaşlarıyla birlikte Zozan'a bayram hediyesini verdi.

Süslenmiş akülü sandalyeyi karşısında gören Zozan, gözyaşlarını tutamadı. Pastaların kesildiği, alkışların yükseldiği bu anlarda mutluluğu yüzünden okunan Zozan, "Sandalyem kırılınca çok zorlandım. Öğretmenlerime durumu anlattım ama böyle bir sürpriz beklemiyordum. Hayalim gerçek oldu. Polis ağabeylerime, ablalarıma ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim"dedi.

Zozan'ın mutluluğu sadece onunla sınırlı kalmadı. Küçük kız, kendi yaptığı Galatasaray temalı yağlı boya tabloyu İlçe Emniyet Müdürü Alper Yüksel'e hediye etti.

Yüksel "Güzel yavrumuzun yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize. Bu, bizim için en büyük bayramdır. İnşallah bir gün yürüdüğünü de görürüz"diye konuştu.

Polisler, etkinlikte diğer özel çocukları da unutmayarak hepsine çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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