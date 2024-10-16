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İlk vergi yüzsüzleri listesi ilan edildi

İlk vergi yüzsüzleri listesi ilan edildi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 milyon TL'nin üzerinde vergi borcu olan 57 firma ve şahsın isimlerini Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ilan etti. Listede 48 milyon lira vergi borcu olan şirketler bile var.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, vergi borçlularının isimleri İl ve İlçe Vergi Dairelerinde askıya çıkarıldı.
Bakanlığın talimatıyla Kdz. Ereğli'de 30 Eylül 2024 itibariyle, 31 Aralık 2023 vadeli borçları 5 milyon TL'nin üzerinde olan firmalar ve şahıslar açıklandı. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 293 ve 564 sıra numaralı genel tebliğlerine dayanarak açıklanan bu liste, vergi borcunu ödemeyen 57 firma ve şahsı içeriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (10)

M Sıddık ÖRTİMUR:

Öncelikle bu yüzsüz, arsız, hırsız, yolsuzların vergi borçlarını tahsil edin, ondan sonra yeni vergiler icat edersiniz. sizi vergi mucitleri sizii....

54
3
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Turan Saygılı:

niye ilan ediyorsunuz icra yoluyla tahsili için ne gerekiyorsa onu yapın

54
1
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ERGUVAN ITRIYAT:

YÜZSÜZLERİN YÜZÜ YİNE GÖRÜNMÜYOR

47
0
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biri bizi gözetliyor:

bu fotolar tost makinesiyle mi çekildi ...?

38
0
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Kemal Aslan:

Yazilar okunmuyor vergi hirsizlarini ifsa etmemek icin her yolu deniyorsunuz ama kofteci yusufu ateşe atmasini biliyorsunuz...

26
3
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Cüneyt Özbay:

??bunlar kimseden bişe almaz bizim tepemizdeler zate millet yesin

13
1
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Hacer Kalkan Bayram:

Cengiz abim kesin baş sıradadır değilmi

10
1
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sade vatandaş:

bende mümkün mertebe vergide yüzsüzlük yapmak istiyorum ama kurumsal kimliğim olmadığından bunu yapamıyorum dolayısıyla dolaylı vergilerle bana her sade vatandaş gibi otomatik olarak kitliyorlar

9
0
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NurzanZeki Öğren:

Admin sende bunlarımı koruyorsun karınca duası kadar yayınlamışsın okunmuyor.!

8
0
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İsmail Karakuş:

Adam niye vergi versin? 200-300 milyon para kazanıyorsun karşında muhattab olduğun bürokrat vasıfsız kimbilir kimin danışmanlığını yapmış istisnai kadrodan GM yrd. Daire başk. İl müdürü olmuş. İş vermeyeceğin adam karşında ukalalık yapıyor. Vergi yüzsüzleri gibi yüzsüz bürokrat listesi de yapılsın.

4
0
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