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Zonguldak'ta Ticari Taksi, Dolmuş ve Motosiklet Sürücülerine Uygulama Yapıldı

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube müdürlüğü ekipleri tarafından Kadırga Caddesi'nde ticari taksi, dolmuş ve motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada sürücülere ehliyet, ruhsat, GBT sorgusu yapıldı ve evrakları eksik olan sürücüler cezalandırıldı. Denetimlerin gün boyu aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Zonguldak'ta ticari taksi, dolmuş ve motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube müdürlüğü ekiplerince Kadırga Caddesi'nde ticari taksi, dolmuş ve motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı.

Uygulamada sürücülere ehliyet, ruhsat, GBT sorgusu yapıldı.

Evrakları eksik bulunan sürücüler cezadan kaçamadı.

Denetime ehliyetsiz yakalanan ticari taksi sürücüsü 24 bin lira ceza yazıldı.Denetimlerin gün boyu aralıklarla süreceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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