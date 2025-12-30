Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocaklarına darbe, 228 ocak kapatıldı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 2025 yılında 919 denetimde 228 ruhsatsız maden ocağının tespit edilerek faaliyetine son verildiğini açıkladı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, ruhsatsız maden ocaklarına yönelik yürütülen mücadele kapsamında 2025 yılı bilançosu açıklandı. Hacıbektaşoğlu, 1 Ocak - 28 Aralık 2025 tarihleri arasında kaçak madencilik faaliyetlerini önlemeye yönelik 919 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.

Jandarma ve emniyet birimlerinin koordineli çalışmaları sonucunda, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 228 maden ocağı kapatılarak faaliyetine son verildi.

Denetimler arttı, yakalama oranı yükseldi

Yapılan operasyonlarda toplam 479 ton kaçak kömür ele geçirildi. Olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen şahıslara yönelik 147 adli ve idari işlem uygulandı. 2024 yılı verileriyle kıyaslandığında, denetim sayısında yüzde 6'lık bir artış görülürken, sahadaki etkin mücadelenin sonucu olarak ele geçirilen kaçak kömür miktarında yüzde 48 oranında artış kaydedildi. - ZONGULDAK