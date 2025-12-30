Haberler

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocaklarına darbe, 228 ocak kapatıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocaklarına darbe, 228 ocak kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 2025 yılında yapılan 919 denetim sonucunda 228 ruhsatsız maden ocağının kapatıldığını ve 479 ton kaçak kömür ele geçirildiğini bildirdi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 2025 yılında 919 denetimde 228 ruhsatsız maden ocağının tespit edilerek faaliyetine son verildiğini açıkladı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, ruhsatsız maden ocaklarına yönelik yürütülen mücadele kapsamında 2025 yılı bilançosu açıklandı. Hacıbektaşoğlu, 1 Ocak - 28 Aralık 2025 tarihleri arasında kaçak madencilik faaliyetlerini önlemeye yönelik 919 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.

Jandarma ve emniyet birimlerinin koordineli çalışmaları sonucunda, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 228 maden ocağı kapatılarak faaliyetine son verildi.

Denetimler arttı, yakalama oranı yükseldi

Yapılan operasyonlarda toplam 479 ton kaçak kömür ele geçirildi. Olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen şahıslara yönelik 147 adli ve idari işlem uygulandı. 2024 yılı verileriyle kıyaslandığında, denetim sayısında yüzde 6'lık bir artış görülürken, sahadaki etkin mücadelenin sonucu olarak ele geçirilen kaçak kömür miktarında yüzde 48 oranında artış kaydedildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine