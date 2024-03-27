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Zonguldak'ta Ruhsatsız İşletilen 3 Maden Ocağı İmha Edildi

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Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı jandarma ekiplerince imha edildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Kilimli ilçesinde 3 maden ocağı tespit edildi. Ocaklarda; 1 adet vinç, 30 metre ray ele geçirildi. Maden ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

Ocakların orman sınırları içerisinde olması nedeniyle ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Jandarma Maden Çevre Suç 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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