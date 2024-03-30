Zonguldak'ta Kaçak Kazı Yapan Şüpheliler Suçüstü Yakalandı

Zonguldak'ta kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan eşyalara el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karadeniz Ereğli ilçesinde kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Kazıda kullandıkları 2 adet cep telefonu, 1 adet jeneratör, 1 adet matkap, 1 adet karot makinesi ve aparatları, 1 adet sırt pompası, boru anahtarı, çekiç, tornavida, keser ve bahçe hortumuna ekiplerce el konuldu. Gözaltına alınan iki şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK