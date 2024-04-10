Zonguldak'ta dronlu denetimde 12 sürücüye 18 bin 981 lira ceza
Zonguldak'ta trafik polisleri tarafından düzenlenen dronlu bayram denetimlerinde 12 sürücüye 18 bin 981 lira ceza uygulandı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Şube Müdürlüğü ekiplerince Milli Egemenlik Caddesi Emniyet Müdürlüğü Kavşağı'nda dronlu denetim gerçekleştirildi.
Uygulamada kırmızı ışık ihlali 5 araç tespit edildi. Emniyet kemeri takmayan 2 sürücüye, aracını trafik muayenesi yaptırmayan 2 sürücüye, psikoteknik belgesi bulunmayan 1 sürücüye, aracını trafik sigortası yaptırmayan 1 sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 1 sürücüye ilgili maddelerden işlem yapıldı.
Denetimde 12 araç sürücüsüne toplamda 18 bin 981 lira trafik idari para cezası uygulandı. - ZONGULDAK